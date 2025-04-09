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Россияне назвали условия для возвращения в офис с удаленки

Опрос: 45,8% опрошенных россиян признались, что мечтают о зоне для сна на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Современные работники готовы мириться с ранними подъемами и пробками, но только если в офисе их ждет что-то действительно стоящее — например, диван для послеобеденного сна. Об этом говорится в результатах опроса бизнес-центра Rublevo Business Park, с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля.

Почти половина опрошенных (45,8%) признались, что мечтают о зоне для сна и отдыха. На втором месте по популярности — игровая зона (41,9%).

Еще 39,9% сотрудников хотели бы приводить в офис домашних животных. Эксперты отметили, что некоторые компании уже подхватили этот тренд, устраивая специальные «pet-friendly дни», когда сотрудники массово приводят своих любимцев.

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Несмотря на моду на ЗОЖ, спортзал в офисе интересует далеко не всех. Каждый третий (30,5%) честно заявил, что не нуждается в спортивной зоне. Еще 31,5% согласны на минимализм — гантели и коврик для йоги. Беговые дорожки выбрали 23,2% респондентов, залы для медитации — 19,2%.

«Офис давно уже не просто место для работы — это пространство для жизни. Люди хотят чувствовать себя как дома. Только дома они спят, играют и находят время для хобби, а здесь еще и презентации делают», —отметил коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов.

По его словам, крупные компании по всему миру стараются привлечь сотрудников в офис и более необычными способами: создают в офисах «комнаты для крика», где можно вдоволь покричать после сорвавшейся сделки или «комнаты ярости», где можно крушить всё вокруг, снимая накопившийся стресс.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.

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