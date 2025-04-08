Уголовное дело о халатности возбуждено по факту стрельбы в колледже на Ямале

Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы из пневматического пистолета в колледже в Новом Уренгое. Об этом 8 апреля сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

«По данному факту следственным отделом по Новому Уренгою следственного управления СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин в связи с произошедшим поручил проверить металлодетекторы в учебных заведениях. Градоначальник напомнил в Telegram, что 7 апреля 11-летний учащийся пронес в одну из школ города складной нож, которым ударил в шею охранника, а на следующий день в городском колледже студент открыл стрельбу, пострадавших нет.

«В связи с двумя случаями, произошедшими в наших образовательных учреждениях накануне и сегодня, я требую немедленной и жесткой реакции от всех контролирующих служб», — написал он.

Кроме того, Колодин поручил провести беседы со всеми учениками о недопустимости насилия и важности уважительного отношения друг к другу и организовать родительские собрания.

О стрельбе в колледже на Ямале сообщалось ранее в этот день. Как уточнял источник «Известий», инцидент произошел на перемене, когда студенты решили проверить работу оружия, конфликта не было.