Больше 4,8 тыс. жителей Тульской области заболели ОРВИ за неделю
За минувшую неделю больше 4,8 тыс. жителей Тульской области обратились к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как благополучная.
Врачи продолжают фиксировать случаи гриппа. Заболевание лабораторно подтверждено у 123 человек, пишет ТСН24.
Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей региона соблюдать основные меры профилактики. В частности, следует использовать одноразовые маски при нахождении в местах массового скопления людей и чаще мыть руки.
В Тюменской области на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ сократилась на 6,6%. При этом увеличилась доля гриппа В в структуре заболеваемости.