Суд в ЛНР приговорил гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова к 12 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже. Об этом 8 апреля сообщила прокуратура ЛНР.
Установлено, что с июля по август 2022 года фигурант осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории ЛНР. Данные он передавал украинским спецслужбам через мессенджер.
Согласно данным прокуратуры, Куджанова признали виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил <...> к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства.
7 апреля жительницу Херсонской области осудили на девять лет за госизмену и шпионаж. по заданию иностранной разведки она фиксировала на телефон объекты, которые используют Вооруженные силы (ВС) России и органы госвласти. Материалы подозреваемая передавала через мессенджеры, а также через электронную почту.