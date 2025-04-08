ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших в ДНР и ЛНР добровольцев
Депутаты Государственной думы на заседании 8 апреля одобрили поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе» об освобождении от призыва в армию россиян, которые более полугода участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) с мая 2014 года.
«От призыва на военную службу будут освобождены граждане, <...> принимавшие участие в боевых действиях не менее шести месяцев начиная с 11 мая 2014 года», — говорится в публикации на сайте нижней палаты парламента.
Также поправки освобождают от призыва в армию россиян, которые отслужили в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР и ЛНР или в Народной милиции ЛНР.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Согласно документам, указ касается граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Призвать планируется 160 тыс. россиян.