В Псковской области 20 человек погибли при пожарах с начала 2025 года
С начала 2025 года в Псковской области произошло 876 пожаров. В результате возгораний погибли 20 человек.
По данным Псковской ленты новостей, 703 пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Еще 56 инцидентов связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации печи. Также причиной горения становились неисправности электрооборудования, нарушения при проведении газосварочных работ, оставление источника открытого огня без присмотра, шалости детей и поджоги.
Из 20 погибших шестеро в момент пожара находились в нетрезвом состоянии. Гибель детей не допущена.
Общий ущерб от пожаров превысил 20,5 млн рублей.