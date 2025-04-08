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Электрическая плита насмерть придавила ребенка в Щелково

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Фото: t.me/gsuskmosobl
dzen
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Ребенок погиб после падения на него электрической плиты в подмосковном Щелково. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области

«7 апреля 2025 года в вечернее время на кухне одной из квартир города Щелково без признаков жизни обнаружено тело мальчика 2023 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в квартире, где находились мать и ребенок, на малыша, оставшегося без присмотра, упала электрическая плита. От полученных травм ребенок скончался.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъята электрическая плита. Назначена медицинская судебная экспертиза, — заключили в пресс-службе ведомства.

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Ранее, 6 апреля, прокуратура Москвы сообщила, что пятилетний мальчик выпал с третьего этажа на козырек подъезда жилого дома на улице Театральной в городе Щербинка Новомосковского округа, после уже оттуда упал на землю. Проводится процессуальная проверка по факту случившегося.

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