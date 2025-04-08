СМИ узнали о поездке делегации Украины в США для переговоров по металлам
Украинские чиновники прибудут в США 11–12 апреля для переговоров по сделке о редкоземельных металлах и восстановлению инфраструктуры после возможного завершения конфликта. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве.
По данным издания, в состав делегации войдут заместители министра экономики и министра юстиции Украины, а также неназванная международная юридическая фирма, которая будет консультировать украинскую сторону.
При этом отмечается, что делегацию не будут представлять более высокопоставленные чиновники, так как грядущие переговоры с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будут нести лишь консультативный характер.
Министр финансов США Скотт Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана в ходе визита на следующей неделе. Он добавил, что американская сторона рассматривает подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды.
Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.
На следующий день американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.