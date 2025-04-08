Женщина пострадала при взрыве газа в квартире в Липецке
В Липецке 40-летняя женщина пострадала в результате взрыва газа в квартире жилого дома. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Инцидент произошел в ночь на 8 апреля на улице Механизаторов. По данным GOROD48, женщина закурила в квартире на первом этаже, когда на плите был включен газ. В результате хлопка оказался поврежден балкон, в квартире повреждены обои.
Пострадавшую доставили в реанимацию ожогового центра. У женщины диагностировали ожоги III степени 18% поверхности тела.
По факту происшествия проводится проверка.
В конце марта в поселке Красногорский Челябинской области произошел взрыв газа в квартире многоэтажного дома. Один человек погиб, трое доставлены в больницу. В населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.