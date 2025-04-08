Фетисов предрек Овечкину подготовку к новым вызовам после рекорда

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российскому хоккеисту, нападающему «Вашингтон Кэпиталз» национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александру Овечкину необходимо готовиться к следующим вызовам после установления нового рекорда по забитым шайбам в лиге.

В беседе с aif.ru 7 апреля Фетисов отметил, что Овечкин не ожидал обрушившегося на него шквала внимания и поздравлений.

«Но сейчас надо собраться и готовиться к плей-офф, которое уже не за горами. Команда, болельщики на него рассчитывают, поэтому Саше надо готовиться к следующему вызову», — отметил парламентарий.

Ранее Фетисов лично поздравил Овечкина с рекордом. Он отметил, что канадец Уэйн Гретцки, чей рекорд побил Овечкин, признал, что появился новый король.

В тот же день российский режиссер Юрий Кара заявил, что хочет снять фильм об Овечкине. По мнению режиссера, личность Овечкина настолько харизматична, оригинальна, мощна и обаятельна одновременно, что найти подходящего актера будет тяжело, отмечает 360.ru.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

Александр Овечкин 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его показатель держался с 1999 года, уточняет ИА Регнум. Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что величие в спорте начинается с таких игроков, как Овечкин и Гретцки. Канадский хоккеист также одним из первых поздравил россиянина, побившего его рекорд. Сам Овечкин отметил, что посвящает свой великий гол своему отцу, а также другим членам семьи, отмечает НСН.

Александр Овечкин, дебютировавший в НХЛ в 2005 году, за свою блестящую карьеру завоевал множество престижных наград, включая девять трофеев «Морис Ришар» как лучший снайпер сезона, сообщает сайт kp.ru.

Как напоминает RT, до 900-го гола осталось всего пять шайб.