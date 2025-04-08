В Венгрии заявили о выходе строительства АЭС «Пакш-2» на пик
Строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии по проекту российской госкорпорации «Росатом» осуществляется по плану и «выходит на пик». Об этом 8 апреля сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Соответствующее заявление он сделал в связи с началом строительства корпуса реактора шестого энергоблока станции в Санкт-Петербурге, а также стартом сооружения турбины для пятого энергоблока во Франции. Министр назвал эти события важными вехами в процессе реализации проекта АЭС.
«Хорошей новостью является то, что строительство новой АЭС, куда осуществляются самые крупные инвестиции в Евросоюзе в сфере ядерной энергетики, выходит на пик. Также важно, что [в реализации проекта] мы продвигаемся вперед так, как нам хотелось бы», — сказал Сийярто в видеосообщении, которое опубликовал в своем аккаунте в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
По словам Сийярто, корпуса реакторов являются одних из самых важных долговременных элементов АЭС. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что они изготавливаются «в соответствии с самыми строгими европейскими и венгерскими правилами и стандартами».
27 марта министр иностранных дел Венгрии выразил надежду, что в скором времени США введет исключение из санкций для строительства АЭС «Пакш-2». Он назвал проект чрезвычайно важным для Будапешта с точки зрения национальной энергетической безопасности.
На рабочей встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком 26 марта Сийярто заявил, что Будапешт рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в области энергетики, и отметил, что ценит результаты двустороннего взаимодействия.