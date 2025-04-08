Названы регионы России с наибольшим количество легковушек

На 11 субъектов РФ приходится свыше 40% всех легковых автомобилей в стране, причем в каждом из них насчитывается более 1 млн легковушек. Больше всего машин зарегистрировано в столичном регионе, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 8 апреля.

Так, почти 15% от всего автопарка России числится в Москве и Московской области (8,7% и 6,2% соответственно). Среди нестоличных регионов лидирует Краснодарский край, в котором сосредоточено 4,4% от всех легковых машин.

Следом в рейтинге идут Санкт-Петербург (3,9%), за которым располагаются сразу три субъекта РФ с одинаковой долей — Свердловская область, Ростовская область и Татарстан (по 3%). Немного отстает от них Башкортостан (2,9%). Далее расположились Челябинская (2,5%), Самарская (2,4%) и Нижегородская (2,2%) области.

В рейтинге по количеству легковых авто в федеральных округах лидирует Центральный (28,8%). Пятая часть от всех машин в России числится в Поволжье (20%), а девятая — в Сибири (11,3%). Каждый десятый зарегистрирован в Северо-Западном ФО или Южном ФО (по 10,1%). На долю Урала приходится 8,9%, а Дальнего Востока — 5,9%. Меньше всего легковых машин числится на Северном Кавказе (5%).

Накануне сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%). Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Среди марок заметно доступнее стали Hyundai (–8%) и Kia (–7,1%).