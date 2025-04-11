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«Лемана ПРО» запускает акцию к строительному и дачному сезону

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Фото: пресс-служба «Лемана ПРО»
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Реклама. ООО «Ле Монлид», ИНН 5029069967, 141031, Московская область, город Мытищи, Осташковское ш., д. 1, ОГРН 1035005516105, erid: 2VfnxwJoejA

К началу строительного и дачного сезона компания «Лемана ПРО» запускает акцию «Пора-пора» во всех магазинах сети в стране и онлайн, сообщила пресс-служба ритейлера.

В рамках акции покупатели получат возможность приобрести товары для дачи, ремонта и обустройства со скидкой до 70%, а также строительные и монтажные услуги с выгодой до 50%. Предложение действует с 12 апреля по 11 мая.

Организаторы обещают задействовать в рамках акции 70 товаров со скидкой до 70% и более 900 товаров со скидкой до 32%. В их числе — садовая мебель, грунты, напольные покрытия, модульные кухни, мебель для ванных комнат, модульные шкафы, водонагреватели, инструменты и многое другое. Кроме того, в ходе акции можно будет воспользоваться скидкой до 50% на ряд строительных услуг, включая сборку садовой мебели, установку водонагревателей, укладку напольных покрытий.

Приобрести акционные товары можно во всех магазинах сети в стране, а также на сайте и в приложении. Информация об акции и включенных в нее товарах доступна на сайте торговой сети и в мобильном приложении. В дополнение к скидкам в период акции действует повышенный кешбэк на четыре группы товаров и всю линейку электроинструментов Elitech HD. Так, на межкомнатные двери, модульные кухни и садовую мебель кешбэк составит 10%, на товары бренда Elitech HD — 10%, а на кровельные материалы — 5%.

12 апреля во всех магазинах сети в стране будет проводиться праздник «Пора-пора». В этот день покупателей ждут розыгрыши призов, интеллектуальная викторина с фирменными подарками, мастер-классы, а также развлечения для детей: аквагрим, воздушные шарики и сладкие угощения.

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