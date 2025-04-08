На Украине призвали экономить энергию из-за похолодания и возросшего потребления

Жителей Украины из-за похолодания и возросшего потребления электричества призвали экономить электроэнергию. Об этом 8 апреля заявила энергетическая компания «Укрэнерго».

«Просим всех потребителей — как бытовых, так и бизнес — уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 08:00 до 21:00», — написали в Telegram-канале компании.

Там также отметили, что из-за резкого похолодания в стране жители стали больше потреблять электричество во всех регионах. Среди проблем «Уркэнерго» также назвала уменьшение выработки солнечных электростанций из-за облачной погоды. Ситуация осложняется и тем, что из-за окончания отопительного сезона объекты генерации прекратили свою работу.

Ранее, 17 марта, стало известно об аварийном отключении света на северо-востоке Украины. Уточняется, что тогда без электричества остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель.