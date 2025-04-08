Украинский БПЛА атаковал пожарную часть в Херсонской области
Пожарная часть в Новой Каховке в Херсонской области была атакована беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 апреля сообщили в МЧС России.
«В результате сброса взрывного устройства пострадал 27-летний помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 10», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Пострадавший сотрудник был госпитализирован с осколочным ранением бедра.
4 апреля ВСУ дважды атаковали пожарную часть в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате ударов был ранен один сотрудник МЧС и повреждены три пожарных автомобиля.