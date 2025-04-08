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Эксперт оценила перспективы возможного соглашения РФ и ОАЭ об инвестициях

Эксперт Танцюра: подписание соглашения РФ и ОАЭ упростит взаимное инвестирование
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут соглашение о торговле услугами и инвестициях, то откроется больше возможностей для бизнеса двух стран. Об этом рассказала «Известиям» 8 апреля CEO и управляющий партнер SKY Consulting Group, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.

Накануне Минэкономразвития РФ сообщило, что Россия и ОАЭ готовятся подписать соглашение о торговле услугами и инвестициях. Министр экономического развития РФ Максим Решетников встретился с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом аль Зеюди и обсудил перспективы такого договора.

«Подобное соглашение подразумевает под собой предоставление равных прав компаниям из обеих стран для открытия компаний, филиалов и представительств, а также для оказания услуг во всех сегментах. Например, в свое время, когда такое соглашение подписали по СНГ, российские телеком-операторы смогли спокойно начать оказывать услуги не только в России, но и в странах СНГ», — объяснила Танцюра.

По ее словам, подписание такого договора упростит взаимное инвестирование, потому что даст больше гарантий для инвесторов обеих стран и предоставит возможность защиты инвестиций в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций. Кроме того, соглашение позволит унифицировать сертификационные и лицензионные требования к предоставлению услуг, что откроет больше возможностей для российского бизнеса в ОАЭ, а для эмиратского бизнеса — в России.

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Эксперт обратила внимание на то, что пока в ряде направлений взаимодействия существуют коммуникационные и бюрократические барьеры.

«Для бизнеса самое важное — это защита инвестиций и возможная унификация и адаптация двух систем между собой. Как сейчас есть унифицированные стандарты по ряду товаров. Их уже проще сертифицировать на территорию ОАЭ, потому что стандарты унифицированы между двумя странами. Подобные соглашения усиливают экономическое и внешнеэкономическое взаимодействие двух стран, открывая для компаний больше возможностей для ведения бизнеса. Как совместного, так и в рамках выхода компаний на внутренние рынки РФ и ОАЭ», — заключила она.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они высказались за дальнейшую поддержку в реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях двух стран. Кроме того, они договорились поддерживать плотную координацию в формате ОПЕК+.

19 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на международной выставке Gulfood 2025 в Дубае сообщил, что в прошлом году товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и ОАЭ увеличился на 30%.

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