Названы подешевевшие в I квартале 2025 года автомобили
Названы авто, подешевевшие в I квартале 2025 года в России. Эксперты компании «Авито Авто» проанализировали рынок транспорта. Средняя стоимость новой машины составила 2 959 900 рублей, передает телеканал «Известия».
В модельном рейтинге больше всего снизилась цена на «Москвич 3» — 18,4%. Далее следует Chery Tiggo 4 Pro — 13,8%. Замыкает тройку Lada Largus — 12,4%. В пятерку также вошли Omoda C5 — 3,9%, и Jetour X70 — 3,8%.
Медианная стоимость авто с пробегом составила 845 тыс. рублей. Это означает, что половина цен на проданные машины ниже данного показателя, другая половина — выше.
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