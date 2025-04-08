Начало сезона электросамокатов отложили в Тюмени
Сезон электросамокатов в Тюмени начнется позже, чем ожидалось. Согласно прогнозам, в городе ожидается снег с дождем.
В сервисе аренды самокатов Whoosh отметили, что погода в Тюмени еще не стабилизировалась. По ночам наблюдаются заморозки, при этом в ближайшие дни возможны осадки. В 2024 году открыть сезон удалось 15 апреля, пишет ИА «Ура.ру».
По договоренности с администрацией сервис кикшеринга намерен обновить разметку на парковках самокатов с наступлением благоприятной погоды.
В Чите (Забайкальский край) сезон электросамокатов начался с 1 апреля.