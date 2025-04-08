Два человека погибли при пожаре в Мурманской области
Тела двух человек обнаружили после пожара в квартире в Гаджиево (Мурманская область). Причина горения устанавливается.
Информация о пожаре поступила вечером 7 апреля. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил площадь 2 кв. м. В квартире поврежден диван, закопчены стены и потолок. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
В результате происшествия погибли два человека. По факту пожара проводится проверка.
В городе Щучье Курганской области пожар произошел в частном доме. Двое мужчин вывели хозяйку на улицу и вернулись в помещение за документами и ценными вещами. В результате они надышались угарным газом и погибли.