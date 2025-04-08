Поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены
C 8 апреля поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены. Об этом сообщает агентство Ilkha со ссылкой на сообщение министерства торговли страны. Решение приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых, передает телеканал «Известия».
Еще одна причина — необходимость защиты внутреннего спроса. В последнее время заморозки были в провинциях Адана, Мерсин и Хатай. В 2024 году из Турции за рубеж было отправлено 1 млн 639 тыс. т цитрусов. Экспорт принес республике $1 млрд 46 млн 128 тыc. Объем поставок в Россию составил $375 млн.
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