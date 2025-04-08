В Новом Уренгое студент выстрелил из пневматического оружия в колледже
Студент колледжа в Новом Уренгое выстрелил из пневматического оружия. Об этом 8 апреля сообщил источник «Известий».
По его словам, на перемене студенты решили проверить, как стреляет пневматический пистолет. Он добавил, что пуля попала в доску.
Источник заявил, что конфликта нет.
15 января источник «Известий» сообщил, что семиклассник стрелял из пневматического пистолета в сверстников во время урока физкультуры в школе поселка Волочаевка-2 Смидовичского района Еврейской автономной области (ЕАО). Уточнялось, что одному из учащихся он попал в лицо. По данным источника, пистолет калибра 4,5 мм ребенку купила мама для самообороны от бродячих животных.