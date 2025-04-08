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Путин подарил щенка девятилетней девочке из Артемовска

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Фото: t.me/minselhozmo
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Президент РФ Владимир Путин подарил девятилетней Насте из города Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР) щенка помеси шпица и лайки. От имени главы государства собаку девочке передал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков.

Семья Насти переехала из Артемовска в Мытищи Московской области. О желании завести собаку она написала в письме президенту.

«Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок. Это щенок помеси шпица и лайки в возрасте 4–5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ», — указано 8 апреля на сайте минсельхоза Московской области.

Уточняется, что девочка назвала щенка Тео. Насте рассказали о правилах содержания, выгула и основах ухода за собакой, а также передали корм и переноску. Щенка зарегистрировали в едином региональном реестре, что позволит гораздо быстрее найти питомца в случае, если он убежит или потеряется.

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В мае минувшего года глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передали щенка немецкой овчарки по поручению Путина девятилетней Маше из Макеевки. Она назвала собаку Рекси и поделилась, что хотела бы лично встретиться с главой государства, «потому что он крутой».

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