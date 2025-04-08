Российские спортсмены завоевали четыре медали по прыжкам на батуте

Сборная команда России по прыжкам на батуте выступила в итальянском городе Риччоне и завоевала четыре медали Кубка мира «AERE WORLD CUP» 2025. Об этом сообщили 8 апреля в официальном Telegram-канале «Прыжки на батуте России».

Соревнования прошли 5-6 апреля. В индивидуальных прыжках серебро завоевала София Алиева, бронзу — Кирилл Козлов. В прыжках на двойном трампе серебряным призером стал Михаил Заломин, бронзовую награду получила Галина Бегим.

«В целом, результатом доволен. Было, наверное, чересчур завышенное волнение, немного не справился. Но, в целом, результатом доволен. Организация хорошая. Я довольно-таки давно выезжаю на международную арену и вернуться в эту атмосферу было, конечно, приятной ожиданностью. Я долго этого момента ждал, и все встретили максимально комфортно, приятно, говорили о том, что наконец-то вы вернулись. И вообще никакого негатива со стороны иностранцев не было», — рассказал «Известиям» спортсмен Михаил Заломин.

Помимо этого, спортсмены отметили поддержку со стороны россиян.

«На самом деле, после финального выступления у меня радости не было, просто был рабочий момент. <…> На следующий день уже я понял, что выполнил задачи, и пришла вот эта радость», — рассказал «Известиям» спортсмен Кирилл Козлов.

Ранее, 5 апреля, российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались от выступления на международных турнирах. Причиной стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским спортсменам.