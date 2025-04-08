Заболеваемость ОРВИ сократилась на 6,6% в Тюменской области
За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 6,6%. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
Медики по-прежнему регистрируют циркуляцию вирусов гриппа. Доля гриппа В увеличилась. При этом заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю сократилась на 44,4%.
Жителям Тюменской области рекомендуют соблюдать меры профилактики. В частности, следует мыть руки после посещения общественных мест и перед приготовлением пищи. В местах скопления людей рекомендуется использовать маску.
В России заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю сократилась на 8,9%. К медикам обратились 774 тыс. человек.