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Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Воробьевым

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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом 8 апреля сообщили на сайте Кремля.

Там отметили, что Воробьев доложил главе государства о масштабных проектах в транспортной и медицинской сферах, программе модернизации электроснабжения, помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

«У нас работает фонд «Защитники Отечества», работает, как я считаю, результативно, потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно», — рассказал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе рабочей встречи Путин и Воробьев также обсудили волонтерскую деятельность в регионе и меры поддержки школьных преподавателей, включая субсидирование социальной ипотеки.

Кроме того, был поднят вопрос о дополнительном транспортном въезде в город Королев, строительство которого, по словам губернатора, планируется завершить в I квартале 2026 года.

Путин призвал Воробьева не ослаблять внимание к семьям участников СВО
На встрече президент и глава Московской области также обсудили развитие транспортной системы и расселение из аварийного жилья

В июне минувшего года глава Подмосковья доложил Путину о результатах деятельности властей региона — в частности, о мерах поддержки семей участников СВО.

Губернатор также сообщил об участии области в реализации проектов по созданию детских садов и школ в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и поблагодарил президента за проекты по развитию дорожной инфраструктуры, указав на то, что они позволяют людям комфортно жить.

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