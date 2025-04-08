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Российские спасатели рассказали о разборе завалов после землетрясения в Мьянме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники МЧС России завершают масштабную операцию по разбору обломков зданий в Мьянме после землетрясения. О том, как идет работа, спасатели рассказали «Известиям» 8 апреля.

«Здания очень плотно друг к другу примыкают. При накренении здания после землетрясения получилось так, что здание на здание налегло, что создавало дополнительные сложности», — объяснил сотрудник МЧС.

В разборе завалов применяется тяжелая техника и кинологические группы, которые при помощи собак находят тела погибших и выживших после землетрясения.

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7 апреля МЧС России сообщило, что российские спасатели обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала работы госпиталя за медицинской помощью обратились 229 граждан. Врачи МЧС провели три сложные хирургические операции.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил специалистов МЧС России за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Отмечалось, что в ближайшее время планируется направить еще три самолета с гуманитарной помощью в Мьянму общим весом около 100 т.

28 марта стало известно о двух землетрясениях магнитудой 7,7 и 6,4, зафиксированных в Мьянме. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3,6 тыс. человек, еще более 5 тыс. были ранены.

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