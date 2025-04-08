Движение на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы затруднено из-за ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве в районе Парка Победы затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила во вторник, 8 апреля.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе попросили водителей быть внимательными и выбирать пути объезда этого участка.

Ранее в этот день рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на автодороге в Аксайском районе Ростовской области, есть пострадавшие, передает RT.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в итоге транспортное средство опрокинулось, сообщает 360.ru.

Накануне в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие выходные на российских дорогах произошло 482 ДТП, в которых погибли 43 и получили ранения 648 человек. 36 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.