Стали известны убытки из-за отзыва ОТТС на грузовики Shacman

Общие убытки дилеров Shacman из-за приостановки действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на грузовики этой марки составляют около 20 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Виталий Киселев, передает корреспондент «Известий» 8 апреля.

По словам вице президента РОАД, приостановка действия ОТТС касается 2171 грузовика Shacman.

«Эти машины сейчас просто стоят на площадках дилеров, их нельзя продать. С учетом стоимости одного грузовика порядка 10 млн рублей, получается, что в общей сложности фактически заморожены около 20 млрд рублей», — поделился Киселев.

Вместе с тем, ряд дилеров рассматривает возможность реэкспорта этих автомобилей в Китай, отметил юрисконсульт Shacman Моторс Владимир Пичугин. Однако эта процедура потребует возврата из бюджета платежей, уплаченных за эти машины, подчеркнул он.

«Если оценивать все грузовики, на которые приостановлено действие ОТТС, то речь идет о возврате порядка 7 млрд рублей виде таможенных платежей, а также около 4,5 млрд рублей в виде утильсбора и 3 млрд рублей — в виде НДС», — заявил он.

Представители «Шакман Моторс» объявили, что подготовили план устранения претензий со стороны Росстандарта и готовы начать отзывную кампанию, в которой будут участвовать как новые, так и эксплуатируемые грузовики.

Росстандарт выявил несоответствия грузовика Shacman SX3258 ряду обязательных требований к транспортным средствам, что привело к приостановке действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) с 7 февраля текущего года. При этом претензии технического характера в 2023 году были не к новому, а к частному автомобилю, который уже находился к эксплуатации, заявили в «Шакман Моторс».

Ранее в этот день сообщалось, что «Шакман Моторс» вместе с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty готовит проект по локализации производства коммерческой техники на территории России.