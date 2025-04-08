Дилер пожаловался на массовые обращения по ремонту китайских авто

Уровень рекламации гарантийных обязательств по ряду китайских автомобильных брендов сейчас достигает 50%. Об этом заявила гендиректор пермского автохолдинга Verra Анна Бояршинова на конференции «Россия — Китай» в ходе дискуссии между собственниками крупных дилерских холдингов. Запись с мероприятия 8 марта опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мы никогда не испытывали такого. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сообщила Бояршинова.

Производственные мощности, которые нужно загружать под коммерческий ремонт, используются для гарантийного ремонта в убыток, поделилась она. Механики не хотят работать с гарантийным ремонтом, поскольку им приходится самостоятельно разбираться в проблеме из-за недостаточного уровня экспертизы со стороны гарантийной службы дистрибьютора, отсутствия нормативной документации, спецификации и обучающей программы. Механик тратит на это сутки, а его работа оценивается как за 20 минут диагностики автомобиля.

«Следующая история — поставка запчастей. Приходят запчасти и ты должен разгадать квест — что это за запчасти, какой VIN-код. А в коробке может оказаться совсем другое. И потом придется полгода это доказывать. <...> У меня один бренд должен оплаченных на 700 тыс. запчастей, которые до меня не доехали, начиная с октября», — рассказала гендиректор автохолдинга.

Бояршинова при этом подчеркнула, что важно на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития, указала она и привела в пример бренд Skywell.

«Этот бренд сейчас доживает в России, у нас контракт закончился в октябре. Он уже ничего не делает на протяжении двух лет. Мы несем убытки с каждой машины по 1,5 млн рублей. Мы потратили кучу инвестиций в брендинг, это больше 14 млн <...>Они не решают проблемы гарантии, не отвечают на письма, работает только один менеджер, с которым тяжело связаться. Проблемы клиентов не решаются. Нам приходится использовать собственный автомобиль-донор, чтобы решать проблемы клиентов по гарантии», — подчеркнула Бояршинова.

25 марта глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году российский рынок могут покинуть десятки автомобильных брендов. За последние годы в Россию пришли около 60 автокомпаний, и спросом из них пользуются только четыре — Changan, Chery, Geely и Haval, отметил он.

7 февраля компания Skywell заявила об отсутствии планов на развитие бизнеса по продаже новых машин и на развитие дилерской сети в России. В декабре прошлого года сообщалось, что дилерские центры китайской марки в РФ начали закрываться.