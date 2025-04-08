«Роскосмос» и NASA обсудили планы сотрудничества после завершения проекта МКС

Представители «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции (МКС) и планы развития лунной программы. Об этом 8 апреля сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Баканов.

«Мы обсуждали план «Роскосмоса» и NASA. Планы, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы», — сказал он журналистам.

Кроме того, Баканов добавил, что «Роскосмос» ожидает назначения нового администратора NASA Джареда Айзекмана, чтобы достигнуть соглашений по всем вопросам.

В этот же день космический корабль «Союз МС-27» доставил экипаж, в составе которого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, к МКС. Уточняется, что он в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в 11:58 мск.