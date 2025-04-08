Трех украинских боевиков осудили за теракты в курском приграничье

Второй Западный окружной военный суд приговорил трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука на сроки от 16 до 17 лет лишения свободы за теракты в Суджанском районе Курской области. Об этом 8 апреля сообщила Генпрокуратура РФ.

«В суде установлено, что <...> Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные боевым автоматическим стрелковым, крупнокалиберным оружием и взрывными устройствами, <...> пересекли государственную границу Российской Федерации в Суджанском районе Курской области», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как уточняет ведомство, украинские боевики, которые проникли в регион в составе групп на гражданских пикапах, прибыли к селам Погребки и Малая Локня 26-27 августа 2024 года, наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, минировали дороги, запугивали мирных жителей и препятствовали деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Суд приговорил трех военных ВФУ к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 7 апреля, установили личности двух командиров ВФУ, под руководством которых совершались преступления в Суджанском районе — 252-м отдельным батальоном Киева командовали майор Тополенко и старший лейтенант Литвиненко.

Кроме того, 28 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что по факту нападения боевиков ВСУ на мирных жителей в Курской области возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным следствия, в марте текущего года украинские военнослужащие с помощью дрона сбросили взрывоопасный предмет на группу людей, которые эвакуировались из Суджи. Три мирных жителя получили ранения.