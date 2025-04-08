ФАС возбудила дела за установление высокой цены на абгазную соляную кислоту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела за установление монопольно высокой цены на абгазную соляную кислоту, сообщили в службе 8 апреля.

Абгазная соляная кислота применяется в нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. В ведомстве уточнили, что основанием стала жалоба ПАО «НК «Роснефть».

Служба возбудила дела в отношении АО «Каустик», ООО «Никохим», АО «ГалоПолимер Пермь», АО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», ПАО «Химпром».

Анализ конкурентной ситуации на данном товарном рынке показал, что общая доля предприятий составляет более 70%. Это свидетельствует о том, что организации находятся в доминирующем положении.

«ФАС проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компаниями абгазной соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что динамика расходов за три года, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны динамике цен на абгазную соляную кислоту», — пояснили в службе.

Установление и удержание монопольно высокой цены запрещены законом о защите конкуренции. На основании собранных данных и проведенного анализа Федеральная антимонопольная служба России инициировала три дела против компаний за возможные нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее, 7 апреля, ФАС запросила у производителей поливинилхлорида (ПВХ) причины изменения цен на товар. В пресс-службе уточнили, что ФАС проводит ежемесячный мониторинг производства, реализации и стоимости товаров нефтехимии. В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган направил письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на ПВХ.