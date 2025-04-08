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Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил во вторник, 8 апреля, что контакты России и США в Стамбуле будут проходить с участием представителей РФ по линии Министерства иностранных дел.

«Это будет с нашей стороны, это будет по линии Министерства иностранных дел. И, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

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3 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США достигли определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей в своих отношениях, однако говорить о значительных прорывах пока преждевременно. По его словам, работа над важными аспектами в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время сосредоточена на упрощении визового процесса, улучшении механизмов взаимных поездок.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 3 апреля сообщил, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, восстановление диалога — это всегда непростой и постепенный процесс, однако каждая встреча позволяет «двигаться вперед».

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