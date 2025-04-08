Песков сообщил об отсутствии конкретики по теме матча между игроками КХЛ и НХЛ

Идея матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока не превратилась в конкретные предложения. Об этом 8 апреля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Идея чисто гипотетическая была высказана, никакой конкретики нет», — сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к критике этой инициативы, Песков заметил, что невозможно разумно критиковать то, чего еще нет.

«Всегда кто-то что-то критикует, давайте оставим им эту возможность», — добавил официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин высказал идею о проведении хоккейных матчей между россиянами и американцами, выступающими в КХЛ и НХЛ, во время телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. Президент США поддержал предложение российского лидера.

На следующий день министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что его ведомство уже начало работу по организации матчей между КХЛ и НХЛ. Он отметил, что спорт во все времена способствовал разрядке в международных отношениях.

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 21 марта заявил, что такие матчи могли бы стать первым шагом в процессе снятия неспортивных ограничений в отношении РФ. Спортсмен добавил, что с удовольствием сам выйдет на лед, если серия между двумя лигами состоится.