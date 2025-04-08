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Песков указал на сложность диалога по вопросу восстановления РФ в Договоре СНВ-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В настоящее время сложно представить начало переговоров по восстановлению РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров», — заявил он на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, развития, взаимного доверия. По его словам, это то, что в дальнейшем предстоит восстановить «при наличии советующей политической воли двух президентов».

При этом Песков отметил, что эксперты двух стран обсуждали изменившиеся условия, а также факт невозможности абстрагироваться от ядерного потенциала других стран.

«Для того чтобы выйти на перспективы возможного начала в будущем таких сложнейших переговоров, сейчас и Москва, и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений», — добавил он.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что Россия выступает за переговоры с США по всем направлениям, в том числе о спорте. Он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, а сделать это можно только на основе принципов ДСНВ.

Российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Соответствующее решение 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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