В России произошло 242 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 242 ДТП, в которых погибли 24 и получили ранения 295 человек. 18 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 8 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 15 ДТП, в которых погибших нет, но 20 участникам дорожного движения потребовалась медицинская помощь. Причиной 10 происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств. В результате 67 ДТП, 28 из которых произошли на пешеходных переходах и 39 — вне зоны их действия, погибли шесть пешеходов, еще 61 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 17 детей-пешеходов, девять из которых получили травмы при пересечении проезжей части в непредназначенных для этого местах.

В понедельник зарегистрировано 41 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 38 юных участников дорожного движения, в том числе 26 пассажиров и пять водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погиб один ребенок-пассажир.

Так, в Бурятии поздним вечером на 175-м км федеральной автодороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией 35-летний водитель легковой автомашины, водительское удостоверение которому ранее не выдавалось, врезался в стоящий у правой обочины «заглохший» мотоцикл под управлением 17-летнего мотоциклиста без водительского удостоверения и мотошлема.

В результате ДТП погиб 11-летний пассажир мотоцикла, который также не имел шлема, а его водитель госпитализирован с травмами. Установлено, что регистрационный учет автомобиля, которым управлял виновник происшествия, прекращен более года назад прежним владельцем. При этом водитель в конце марта 2025 года уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения при управлении без водительского удостоверения.

В некоторых регионах страны продолжается временное перекрытие движения в связи со сложной паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. Так, в Северной Осетии — Алании в связи с угрозой камнепада временно со вчерашнего вечера прекращено движение на федеральной автодороге А-164 «Транскам» от населенного пункта Бурон (65 км) до северного портала Рокского тоннеля (94 км). В Алтайском крае из-за подтопления проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение по одной из региональных автомобильных дорог. Такая же ситуация сложилась и в Башкирии. В Курганской области из-за половодья прекращено движение по двум автодорогам регионального значения.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта, а в городских условиях — воспользоваться услугами общественного.



В условиях ограниченной видимости и весенней непогоды, особенно ранним утром, в вечернее или ночное время, следует не превышать разрешенный скоростной режим движения и избегать рискованной манеры езды. Перед выездом необходимо проверять техническое состояние транспортного средства, работу световых приборов, «дворников», тормозной системы, наличие шин по сезону и уровень топлива.

«Призываем водителей в условиях осадков в виде дождя, мокрого снега, сильного ветра, гололеда и ограничения видимости снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать резких маневров и обгонов, строго соблюдать требования правил дорожного движения, связанных с началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой. От соблюдений всех этих элементарных мер автотранспортной безопасности зависят не только ваши личные жизнь и здоровье, но также жизни и здоровье ваших пассажиров и других участников дорожного движения», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО. В его отзыве представлена позиция ЦБ, согласно которой эта мера потребует увеличения базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев машин, что создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО.