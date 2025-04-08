Китай обещает бороться с США из-за тарифов. Что пишут СМИ

Китайские власти заявили, что будут бороться с тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Пекин предпринял ряд мер для поддержания рынка и замедлил падение фондовых рынков. В то же время Трамп пригрозил поднять суммарные пошлины на китайские товары выше 100%. Что пишут СМИ о разворачивающейся торговой войне — в дайджесте «Известий».

BBC News: Трамп пригрозил Китаю новым тарифом

Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных 50-процентных пошлин на импортируемые в США товары, если Пекин не отменит встречный 34-процентный тариф. В своем сообщении в Truth Social 7 апреля Трамп дал Китаю срок до следующего дня, чтобы отменить контрмеры, или он столкнется еще с большим сбором. Он также предупредил, что все переговоры с Китаем относительно запрошенных им встреч будут прекращены.

BBC News Если Трамп реализует свою угрозу, американские компании могут столкнуться с общей ставкой 104% на китайский импорт. Это сверх уже введенных в марте 20-процентнных пошлин и объявленных на прошлой неделе 34%. Существуют опасения, что это может обострить торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира и глобальными конкурентами.

Трамп заявил, что предупреждал Китай о том, что ввод контрмер в отношении США приведет к появлению дополнительных и существенно более высоких пошлин. Президент отметил, что Вашингтон будет вести переговоры с Пекином и другими странами, чтобы заключить «справедливую и хорошую сделку».

Bloomberg: Китай пообещал «бороться до конца» с тарифами Трампа

Китай пообещал принять ответные меры в ответ на последнюю угрозу введения пошлин со стороны Трампа и активизировал усилия по поддержке рынка. Резкая реакция предполагает, что Пекин намерен противостоять давлению Вашингтона, что делает перспективу заключения сделки в краткосрочной перспективе туманной. Это повышает риск затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Bloomberg «Угроза США повысить тарифы в отношении Китая — ошибка на ошибке, — заявило министерство торговли Китая во вторник [8 апреля]. — Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца».

Министерство торговли также призвало к диалогу для разрешения споров. Китайские власти дали понять, что они полны решимости поддержать рынки. Центральный банк ослабил контроль над юанем, чтобы повысить привлекательность своего экспорта, а группа государственных фондов скупила возможные активы. Чиновники пообещали кредиты, чтобы помочь стабилизировать рынок, и рассматривают возможность авансового стимулирования.

Reuters: китайские экспортеры сталкиваются с последствиями тарифов

Китайские производители товаров предупреждают о снижении прибыли, спешно планируют открытие новых заводов за рубежом или ускоряют реализацию офшорных проектов, одновременно торгуясь с клиентами из-за цен. В то время как некоторые представители корпоративного сектора заявили, что пошлины не окажут существенного влияния на их операции, другие в корпоративных отчетах раскрыли планы экстренных мер по сокращению убытков.

Reuters Для многих всеобъемлющие тарифы Трампа грозят разрушить цепочки поставок, а лавировать между изгибами и поворотами деловых переговоров и торговой политики становится всё труднее. Его всемирные тарифы наносят удар по двум основным стратегиям китайских экспортеров по смягчению последствий торговой войны: перенос части производства за границу и увеличение продаж на рынки за пределами США.

Особенно сильно пострадали китайские поставщики недорогих товаров для американских конгломератов, которые и так работают с минимальной маржой. Например, компания Fuling, продающая экологически чистую посуду гигантам быстрого питания KFC и McDonald’s, заявила, что первые пошлины Трампа уже нанесли ущерб, поскольку клиенты в США попросили компанию взять на себя часть возросших расходов на пошлину.

The New York Times: азиатские рынки успокаиваются

После трех дней потрясений на мировых рынках, какие не наблюдались с первых дней пандемии COVID-19, 8 апреля наступило некоторое спокойствие. Перед открытием рынков в Китае правительство приняло ряд мер по стабилизации акций. Цены на акции в Гонконге и материковом Китае подскочили примерно на 1,5% после падения на 13,2%.

The New York Times Акции в Японии выросли на 6%, восстановив часть потерь предыдущих дней. Рост настроений последовал за комментариями, сделанными в понедельник министром финансов Скоттом Бессентом, который заявил, что вскоре начнет переговоры с японским правительством относительно тарифов.

Десятки китайских компаний, многие из которых принадлежат государству, объявили о выкупе части своих акций, что обычно приводит к росту цен. Вмешательство Пекина перекликается со стратегией председателя КНР Си Цзиньпина, который представляет свое правительство как опору устойчивого спокойствия на фоне глобальной экономической нестабильности, вызванной тарифами Трампа.

NBC: Белый дом ищет способы успокоить союзников

Трамп видит возможность «изменить структуру» Соединенных Штатов с помощью своего масштабного плана по введению новых глобальных пошлин. Но даже когда президент, представители администрации и ключевые союзники говорят, что он не отступит от своего тарифного плана, они ищут способы смягчить опасения осторожных сторонников. Меры включают обсуждение возможности заключения сделок с торговыми партнерами, налоговые льготы и общение с обеспокоенными бизнес-группами.

NBC «Среди республиканцев с [Капитолийского] холма бытует мнение, что нам нужно начать сокращать налоги прямо сейчас, — сказал высокопоставленный помощник республиканца в сенате. — Мы должны предложить бизнес-сообществу что-то приятное, предоставив им определенность и помогая с политикой, способствующей росту».

Два представителя администрации президента подтвердили, что ее члены принимают звонки от бизнес-групп и организуют частные встречи, чтобы развеять опасения. По словам человека, близкого к Белому дому, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в минувшие выходные как минимум один раз звонила своему коллеге, спрашивая его об уровне обеспокоенности частного сектора спадом на рынке.