В Китае поддержали усилия РФ в организации встречи по иранской ядерной сделке
Китайская Народная Республика (КНР) поддерживает усилия России в организации трехсторонней встречи с Ираном на уровне экспертов по урегулированию вопросов в рамках иранской ядерной сделки. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге.
«Мы поддерживаем проведение Россией данных трехсторонних консультаций на уровне экспертов и ее усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы», — цитирует его «РИА Новости».
Официальный представитель китайского МИДа уточнил, что Пекин намерен приложить дополнительные усилия в вопросе дипломатического урегулирования.
О трехсторонних консультациях, которые проходят 7–8 апреля, накануне сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп 7 апреля сообщил о ведении с представителями Исламской Республики прямого диалога по вопросу ядерной проблемы. Также он уточнил, что в субботу, 12 апреля, между Вашингтоном и Тегераном состоится большая встреча «почти на высшем уровне».
Основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане выступят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По данным агентства NourNews, в переговорах примет участие и глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.