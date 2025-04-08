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В Китае поддержали усилия РФ в организации встречи по иранской ядерной сделке

Линь Цзянь: поддерживаем усилия РФ в организации встречи по ядерной сделке Ирана
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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Китайская Народная Республика (КНР) поддерживает усилия России в организации трехсторонней встречи с Ираном на уровне экспертов по урегулированию вопросов в рамках иранской ядерной сделки. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге.

«Мы поддерживаем проведение Россией данных трехсторонних консультаций на уровне экспертов и ее усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы», — цитирует его «РИА Новости».

Официальный представитель китайского МИДа уточнил, что Пекин намерен приложить дополнительные усилия в вопросе дипломатического урегулирования.

О трехсторонних консультациях, которые проходят 7–8 апреля, накануне сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

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Президент США Дональд Трамп 7 апреля сообщил о ведении с представителями Исламской Республики прямого диалога по вопросу ядерной проблемы. Также он уточнил, что в субботу, 12 апреля, между Вашингтоном и Тегераном состоится большая встреча «почти на высшем уровне».

Основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане выступят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По данным агентства NourNews, в переговорах примет участие и глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

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