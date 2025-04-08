Набиуллина допустила окончание периода высокой ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным. Об этом 8 апреля сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы всё-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — заявила она.

Набиуллина добавила, что недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается. По словам главы ЦБ, если рассматривать месячный темп роста, инфляция уже демонстрирует снижение. Уточняется, что в декабре этот показатель находился на уровне около 14%, в январе снизился ниже 11%, а в феврале составил менее 8%.

3 апреля глава ЦБ РФ сообщила, что несвоевременное снижение ключевой ставки при высокой инфляции может повлечь серьезные последствия. Она добавила, что инфляция в стране в следующие месяцы продолжит снижаться и «придет в норму к концу этого года».

Накануне заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что ЦБ РФ не исключает, что в случае недостаточного снижения инфляции может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки.

До этого, 21 марта, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе заявили, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, то ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.