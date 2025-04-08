В Махачкале владелец торгового центра задержан по делу о перестрелке

В Дагестане задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке, в ходе которой погиб один человек и двое пострадали. Об этом 8 апреля сообщил Следственный комитет (СК) России по республике.

«По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух или более лиц»), ч. 1 ст. 105 («Убийство»), ч. 1 ст. 222 («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия») УК РФ задержан владелец данного торгового центра», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК РФ по Дагестану уточнили, что подозреваемого допросили, следователи готовят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по уголовному делу проводятся судебно-медицинские, комплексная генетическая и баллистическая, комплексная медико-криминалистическая и химическая экспертизы, допрашиваются свидетели.

4 апреля сообщалось о стрельбе в Махачкале, в результате которой погиб один человек. Уточнялось, что конфликт возник на бытовой почве. После этого один из участников перепалки открыл стрельбу по оппоненту. Личность стрелка была установлена в тот же день. Позднее по факту стрельбы возбудили уголовное дело. По предварительным данным, произошел конфликт между владельцем торгового центра и арендаторами.