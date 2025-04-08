Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Мир
Китай пообещал «бороться до конца» с тарифами Трампа
Мир
Мадуро сообщил о введении в стране чрезвычайного экономического положения
Общество
Макаров назвал Овечкина легендой и главным мотиватором для многих спортсменов
Общество
Самозапретом на кредиты воспользовались почти 9 млн россиян
Пресс-релизы
Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики
Мир
Bloomberg сообщило о падении состояния Илона Маска ниже $300 млрд
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Наука и техника
В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Авто
Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО
Общество
СК возбудил дело по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ
Армия
Для бойцов группировки войск «Центр» провели занятия по тактической медицине
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

СМИ сообщили об увольнении Трампом представителя США в военном комитете НАТО

Reuters: власти США уволили своего представителя в военном комитете НАТО
0
EN
Фото: Getty Images/Noam Galai
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация американского президента Дональда Трампа уволила вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Шошанну Чатфилд, представляющую страну в военном комитете НАТО. Об этом 8 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Вице-адмирал ВМС США Шошанна Чатфилд, занимающая руководящую должность в НАТО, была уволена в рамках, по всей видимости, расширяющейся чистки высших должностных лиц [из сферы] национальной безопасности администрацией Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что американских союзников уже уведомили о кадровых изменениях, однако Пентагон еще не комментировал ситуацию.

Один из источников связал увольнение Чатфилд с ее приверженностью политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В свою очередь главный демократ в сенатском комитете по вооруженным силам Джек Рид назвал отстранение вице-адмирала от должности необоснованным и позорным.

Чатфилд является одной из немногих женщин-офицеров американских ВМС с тремя звездами, а также первой женщиной, которая возглавила Военно-морской колледж.

Дикий Дон: противостояние Трампа и спецслужб перешло в открытую фазу
Разведсообщество готово мстить президенту за намерения навести новые порядки

Reuters 5 апреля сообщило об увольнении администрацией Белого дома генерала Тимоти Хо с поста директора Агентства национальной безопасности (АНБ). Он в том числе возглавляет Киберкомандование США. От должности отстранили и его заместителя в АНБ Венди Ноубл.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025