СМИ сообщили об увольнении Трампом представителя США в военном комитете НАТО

Администрация американского президента Дональда Трампа уволила вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Шошанну Чатфилд, представляющую страну в военном комитете НАТО. Об этом 8 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Вице-адмирал ВМС США Шошанна Чатфилд, занимающая руководящую должность в НАТО, была уволена в рамках, по всей видимости, расширяющейся чистки высших должностных лиц [из сферы] национальной безопасности администрацией Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что американских союзников уже уведомили о кадровых изменениях, однако Пентагон еще не комментировал ситуацию.

Один из источников связал увольнение Чатфилд с ее приверженностью политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В свою очередь главный демократ в сенатском комитете по вооруженным силам Джек Рид назвал отстранение вице-адмирала от должности необоснованным и позорным.

Чатфилд является одной из немногих женщин-офицеров американских ВМС с тремя звездами, а также первой женщиной, которая возглавила Военно-морской колледж.

Reuters 5 апреля сообщило об увольнении администрацией Белого дома генерала Тимоти Хо с поста директора Агентства национальной безопасности (АНБ). Он в том числе возглавляет Киберкомандование США. От должности отстранили и его заместителя в АНБ Венди Ноубл.