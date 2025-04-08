Актер Григорий Верник отказывался сниматься с отцом

Игорь и Григорий Верник отказывались от совместных проектов, где им предлагали играть отца и сына. Об этом они рассказали на сцене театра «Одеон», где 7 апреля состоялась премьера музыкального драмеди «ВИА «Васильки».

«Много раз, и это было всегда инициативой Гриши, мы принимали решение не сниматься вместе. Он говорил: «Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с тобой». Не раз и не два мы отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына, хотя я Грише говорил: «Давай! Это же интересно! Это будет частью нашей биографии». И вот впервые, когда Григорий согласился, это здесь, в «Васильках», — рассказал Игорь Верник.

Сериал, онлайн-премьера которого состоится 10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink.ru, повествует о возрождении в наши дни популярного в советское время ансамбля «Васильки». Состоятельная женщина обещает завещать своим дочерям и внуку многомиллионное состояние, если они разыщут участников распавшейся больше 40 лет назад группы и уговорят выступить 31 декабря на федеральном телеканале.

«Для молодого поколения здесь есть этот сумасшедший драйв, дерзкий, счастливый, которым наполнена юность. Для старшего — понимание, что жизнь прекрасна в любом возрасте», — рассказал Верник-старший.

В проекте также снялись Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Анна Котова. Композитором выступил Сергей Жуков.

О том, как прошла светская премьера, читайте в репортаже «Известий»:

В кино и с песней: как прошла светская премьера «ВИА «Васильки» с Харатьяном