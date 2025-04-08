Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Мир
Китай пообещал «бороться до конца» с тарифами Трампа
Мир
Мадуро сообщил о введении в стране чрезвычайного экономического положения
Общество
Макаров назвал Овечкина легендой и главным мотиватором для многих спортсменов
Общество
Самозапретом на кредиты воспользовались почти 9 млн россиян
Пресс-релизы
Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики
Мир
Bloomberg сообщило о падении состояния Илона Маска ниже $300 млрд
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Наука и техника
В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Авто
Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО
Общество
СК возбудил дело по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ
Армия
Для бойцов группировки войск «Центр» провели занятия по тактической медицине
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Актер Григорий Верник отказывался сниматься с отцом

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Игорь и Григорий Верник отказывались от совместных проектов, где им предлагали играть отца и сына. Об этом они рассказали на сцене театра «Одеон», где 7 апреля состоялась премьера музыкального драмеди «ВИА «Васильки».

Гуляйте, «Васильки»: новый сериал наследует «Комбинации» и «Песнярам»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков написал для выдуманного коллектива 16 песен

«Много раз, и это было всегда инициативой Гриши, мы принимали решение не сниматься вместе. Он говорил: «Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с тобой». Не раз и не два мы отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына, хотя я Грише говорил: «Давай! Это же интересно! Это будет частью нашей биографии». И вот впервые, когда Григорий согласился, это здесь, в «Васильках», — рассказал Игорь Верник.

Сериал, онлайн-премьера которого состоится 10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink.ru, повествует о возрождении в наши дни популярного в советское время ансамбля «Васильки». Состоятельная женщина обещает завещать своим дочерям и внуку многомиллионное состояние, если они разыщут участников распавшейся больше 40 лет назад группы и уговорят выступить 31 декабря на федеральном телеканале.

«Для молодого поколения здесь есть этот сумасшедший драйв, дерзкий, счастливый, которым наполнена юность. Для старшего — понимание, что жизнь прекрасна в любом возрасте», — рассказал Верник-старший.

В проекте также снялись Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Анна Котова. Композитором выступил Сергей Жуков.

О том, как прошла светская премьера, читайте в репортаже «Известий»:

В кино и с песней: как прошла светская премьера «ВИА «Васильки» с Харатьяном

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025