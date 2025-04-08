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Дело возбуждено в Хабаровском крае из-за оставленного в сугробе младенца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке Горный. Об этом 8 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

«Малолетняя девочка была оставлена матерью без присмотра в условиях низкой температуры, что повлекло ее изъятие из семьи. Кроме того, женщина ведет антисоциальный образ жизни и ненадлежащим образом осуществляет воспитание сына», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Девочку обнаружили и спасли прохожие, сейчас она находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре Хабаровского края начали проверку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будут проверены условия воспитания и проживания детей.

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Ранее, 1 апреля, в Подмосковье задержали 15-летнего юношу, который выбросил своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. Молодого человека подозревают в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Малыша госпитализировали в роддом, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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