Женщина погибла при атаке украинского беспилотника на автомобиль в ЛНР

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на автомобиль в Троицком муниципальном округе, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Об этом 8 апреля сообщили в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Супружеская пара этим утром двигалась на «Ниве» по дороге в районе с. Демино-Александровка. Вражеский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал», — сказано в Telegram-канале.

Ранее, 5 апреля, два мирных жителя погибли и еще восемь пострадали в результате атаки украинских БПЛА по Донецкой Народной Республике (ДНР). Также глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики атаковали регион около 40 раз. В результате атак ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.