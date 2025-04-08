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СК возбудил дело о теракте по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ

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Фото: СУ СК РФ
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Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По словам жительницы села, в октябре прошлого года ее супруг погиб в результате целенаправленного удара украинского беспилотника. При осмотре места происшествия эти показания были подтверждены.

«Следствием зафиксированы разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Указанные преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — заявила Петренко.

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причастные к данному преступлению лица.

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6 апреля по факту убийства украинскими боевиками мирного жителя хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области возбуждено уголовное дело. Уточняется, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в одном из домов. В настоящее время следствием устанавливается личность погибшего.

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