Центр подготовки «Архангел» организовал занятия по тактической медицине для бойцов группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ). В распоряжении «Известий» есть кадры тренировок российских военных.

«Я оказывал помощь себе. Я был весь обгоревший, а ребята, которые выбежали мне помогать, не понимали, что делать и как. Мне пришлось их инструктировать, и под моим руководством им пришлось оказывать мне помощь», — рассказал директор центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Астраханем.

Занятия по тактической медицине с военнослужащими направлены на то, чтобы каждый из них мог спасти себя и своих товарищей.

«Здесь производится отработка эвакуации раненого, а также наложение жгута, чтобы кровь остановить. <...> Каждый человек должен знать, как оказать себе медицинскую помощь, потому что от этого напрямую зависит его жизнь», — заключил командир взвода с позывным Егерь.

В этот же день российские военнослужащие 428-го мотострелкового полка (МСП) группировки войск «Центр» рассказали о проведении тренировок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нюансах во время подготовки к боевой работе. По словам эксперта, нельзя убегать от FPV-дрона спиной к нему, нужно смотреть на БПЛА, пытаться отстреливаться, а в момент, когда он максимально сближается, можно попробовать обмануть оператора и резко отпрыгнуть в сторону.