В ЦБ высказались о замедлении инфляции

Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается. Об этом 8 апреля заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается», — отметила она.

По словам главы ЦБ, если рассматривать месячный темп роста, инфляция уже демонстрирует снижение. Уточняется, что в декабре этот показатель находился на уровне около 14%, в январе снизился ниже 11%, а в феврале составил менее 8%.

Кроме того, Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки будет долгим, но «не бесконечным».

21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе заявили, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, то ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.