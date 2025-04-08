Названы популярные у студентов классические произведения

Чаще всего студенты в 2024 году читали роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это следует из данных электронной библиотеки учебной литературы «Лань», с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля.

Второе место по популярности занял роман Льва Толстого «Война и мир». Третье место в списке самых читаемых классических произведений заняла «Илиада» Гомера в переводе Николая Гнедича. На четвертом месте — «Обрыв» Ивана Гончарова, а замкнула пятерку лидеров пьеса Александра Островского «Гроза».

Также в топ-10 самых читаемых классических произведений вошли «История Пугачева» Александра Пушкина, «Пословицы и поговорки русского народа» Владимира Даля, «Евгений Онегин» Пушкина, «Обломов» Ивана Гончарова, «Гранатовый браслет» Александра Куприна.

«Один из самых важных элементов образовательного процесса в высшей школе — книги, которые читают студенты. Причем это касается как профессиональных или научных изданий, так и фундаментальных произведений», — отметил директор EdTech-компании «Лань» Александр Никифоров.

Он добавил, что классика не теряет своей актуальности, она интересна молодежи — это подтверждает стабильный спрос на произведения Булгакова, Пушкина, Толстого.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что, согласно результатам опроса книжной сети «Буквоед», любителям книг в России не хватает на полках магазинов книг детективного жанра. Так 21,8% россиян выразили желание видеть в книжных магазинах более широкий ассортимент детективов. Еще 9,2% выбрали классические произведения, а 7,9% — романтическую прозу. При этом 58,2% респондентов читают книги как отечественных, так и зарубежных писателей, тогда как 11,3% отдают предпочтение исключительно российским авторам.