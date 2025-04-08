Обвинение предъявили стрелявшему с крыши дома в Мурманске мужчине

Местному жителю, стрелявшему с крыши жилого дома в Мурманске, предъявили обвинение. Об этом 8 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета России по региону (СУ СК РФ).

Уточняется, что он обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

По данным ведомства, на данный момент фигурант находится в тяжелом состоянии под охраной в больнице с ранениями головы и левого бедра.

«При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале СУ СК РФ.

Следователи назначили судебные экспертизы, устанавливаются детали произошедшего.

О стрельбе на крыше жилого дома в Мурманске очевидцы сообщили 30 марта. Местные СМИ уточняли, что неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия с крыши одного из домов на Кольском проспекте.

Позже сотрудники мурманского СОБРа «Росомаха» и ОМОНа «Медведь» Росгвардии нейтрализовали человека, который открыл стрельбу на крыше. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).