Британский вертолет Sea King, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), потерпел крушение на территории страны. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение Ленинского районного суда Николаева, размещенного в Едином госреестре.

Отмечаетсая, что инцидеент произошел еще в феврале.

«Из ходатайства и приложенных к нему материалов установлено, что 22 февраля 2025 года в 12 часов 48 минут после взлета вертолета Sea King Hu Мк-5 на высоте 5-7 м экипаж почувствовал существенную вибрацию вертолета, и началось вращение ВС вокруг своей оси и потеря высоты, что привело к столкновению ВС с земной поверхностью (место падения находится на расстоянии около 110 м от посадочной площадки)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, вертолет перевернулся при взлете, он сильно поврежден. Три члена экипажа получили травмы легкой и средней тяжести.

Ранее, 17 марта, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что около половины украинских самолетов и вертолетов Вооруженных силы Украины (ВСУ) сбиты собственной системой противовоздушной обороны (ПВО). Она напомнила о случае с пилотом F-16 Алексеем Месем, который был сбит собственной ПВО в 2024 году. Безуглая добавила, что результаты расследования обещали опубликовать еще полгода назад, однако этого до сих пор не было сделано.